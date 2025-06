Pulizia post carbonara in piazza Setti | il conto va al Distretto del Commercio

Dopo il vibrante “Festival della Carbonara vs Cucina Greca” a Treviglio, la piazza Setti richiede attenzioni speciali. Per garantire un ritorno alla normalità, il Distretto del Commercio di Treviglio si farà carico dei costi di pulizia, assicurando che l’area torni splendida come prima. La questione, sollevata dall’interpellanza della consigliera Laura Rossoni (Pd), sottolinea l’impegno della comunità nel mantenere il decoro urbano e valorizzare gli eventi cittadini.

Treviglio. Sarà il Distretto del Commercio di Treviglio a sostenere i costi per la pulizia di piazza Setti dopo il “Festival della Carbonara vs Cucina Greca”, l’evento gastronomico che si è svolto dal 23 al 25 maggio. A portare la questione in consiglio comunale è stata la consigliera di minoranza Laura Rossoni (Pd) con un’interpellanza attraverso la quale ha acceso i riflettori sulle condizioni in cui versava la piazza dopo lo smontaggio degli stand: “ampie macchie di unto e grasso” sarebbero rimaste visibili anche nei giorni successivi, nonostante la pioggia, compromettendo il decoro urbano. L’assessore Michele Bornaghi ha chiarito che “l’importo dei lavori di pulizia delle aree lordate direttamente correlate all’evento sarà addebitato al Distretto del Commercio”, promotore dell’iniziativa in convenzione con il Comune. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Pulizia post carbonara in piazza Setti: il conto va al Distretto del Commercio

