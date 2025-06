Pulisic l’orgoglio USA | Spero di ispirare i bambini a casa voglio essere un simbolo

Pulisic, orgoglio degli Stati Uniti, sogna di ispirare i giovani e diventare un simbolo per le future generazioni. La Lega Serie A ha svelato una puntata della sua serie dedicata alle eccellenze del campionato, con le parole di un talento che punta a lasciare il segno sia in campo che fuori. Un esempio di passione e determinazione che può spingere i bambini a credere nei propri sogni e a superare ogni ostacolo.

La Lega Serie A ha svelato una puntata della sua serie dedicata alle eccellenze del campionato: le parole di Pulisic, giocatore del Milan.

