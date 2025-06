Pulisic | Gioco col cuore per il Milan Spero che la gente lo capisca

Pulisic gioca col cuore per il Milan, dimostrando passione e dedizione in ogni partita. Le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport, riflettono un impegno sincero che merita di essere riconosciuto e apprezzato dai tifosi. Il suo futuro in rossonero sembra sempre più promettente, rendendo l’entusiasmo per questa avventura condiviso da tutta la tifoseria milanese. È il momento di sostenere un talento che fa sognare il Diavolo.

Il Corriere dello Sport riporta delle dichiarazioni di Pulisic sul Milan e sul suo impegno in campo. Il futuro sembra di color rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic: “Gioco col cuore per il Milan. Spero che la gente lo capisca”

In questa notizia si parla di: pulisic - milan - gioco - cuore

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic! - Il Milan è stato superato dal Bologna nella finale di Coppa Italia, disputata allo stadio Olimpico. Dopo un primo tempo caratterizzato da controversie e occasioni, Ndoye ha sbloccato la partita al 53esimo, portando i rossoblù alla vittoria.

#Pulisic al canale YouTube della #SerieA: “Voglio solo essere ricordato come qualcuno che ha dato il 100% ogni volta che è sceso in campo. È difficile per i tifosi conoscere davvero i giocatori. Nessuno conoscerà il mio carattere fuori dal campo. La mia intenz Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pulisic: “Gioco col cuore per il Milan. Spero che la gente lo capisca”; Pulisic a cuore aperto: Un onore essere al Milan! Questo il mio rapporto con i tifosi; Milan, Pulisic: Spero che i tifosi capiscano che do sempre il 100%.

Pulisic: «Per i tifosi è davvero difficile. Nessuno conoscerà questa cosa» - Pulisic ha mandato un messaggio a tutti i tifosi del Milan tramite un’intervista rilasciata sul canale YouTube della Serie A Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube della Seri ...