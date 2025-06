Pulisic | Ci saranno sempre alti e bassi l’importante è non abbattersi!

Nel mondo del calcio, alti e bassi sono inevitabili, ma ciò che conta davvero è non arrendersi mai. La Lega Serie A ha recentemente presentato una nuova puntata della sua serie dedicata alle eccellenze del campionato, con interventi di grandi protagonisti come Pulisic del Milan. Le sue parole ispirano e ricordano che, tra sfide e successi, la vera forza sta nel continuare a credere nel proprio percorso.

La Lega Serie A ha svelato una puntata della sua serie dedicata alle eccellenze del campionato: le parole di Pulisic, giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic: “Ci saranno sempre alti e bassi, l’importante è non abbattersi!”

