Puff Daddy si eccitava nel vedermi fare sesso con altri uomini Lo facevo solo perché volevo che mi amasse | l’ex fidanzata Jane piange in tribunale

In un'aula di tribunale, tra emozioni intense e rivelazioni sconvolgenti, Jane, ex fidanzata di Puff Daddy, si apre come testimone. Le sue dichiarazioni svelano un lato inaspettato del celebre musicista, rivelando incontri intimi con escort maschili come modo per sentirsi amato, fino a rendersi conto che era solo uno stile di vita inappropriato. Una testimonianza che getta nuova luce su una vicenda complessa e controversa, lasciando il pubblico senza parole.

Durante il controinterrogatorio, l’ex compagna di Puff Daddy ha dichiarato, ieri martedì 10 giugno, di aver partecipato ad incontri intimi con escort maschili su richiesta dell’ex magnate dell’industria musicale perchĂ© le faceva percepire il suo affetto, sebbene oggi si renda conto che era solo uno stile di vita inappropriato. La donna ha testimoniato al processo dell’ex fidanzato per traffico sessuale usando lo pseudonimo di “Jane” per proteggere la sua identitĂ . Il giorno prima, aveva rivelato che la loro relazione, durata tre anni, era durata fino all’arresto del fondatore della Bad Boy Records a settembre in un hotel di New York, dove aveva programmato di incontrarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy si eccitava nel vedermi fare sesso con altri uomini. Lo facevo solo perchĂ© volevo che mi amasse”: l’ex fidanzata Jane piange in tribunale

