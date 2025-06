PS5 PS5-BDJB-Modified-ISOs v1.18 | Aggiornamento a etaHEN 2.2 – Guida all’Installazione

Se sei appassionato di modding e desideri spingere oltre i limiti della tua PS5, questa è la notizia che aspettavi. La versione v1.18 delle PS5-BDJB-Modified-ISOs, aggiornata con etaHEN 2.2, offre miglioramenti significativi in stabilità, compatibilità e performance. Con un processo di installazione più semplice e funzionalità avanzate, questa release apre nuove possibilità per personalizzare la tua console. Scopri come installarla passo dopo passo e potenziare la tua esperienza di gioco.

Buone notizie per gli appassionati di modding della PS5! La versione v1.18 delle PS5-BDJB-Modified-ISOs è ora disponibile, portando con sé l’ultimo aggiornamento di etaHEN (v2.2), miglioramenti alla stabilità e nuove funzionalità. Novità in v1.18. etaHEN aggiornato alla versione 2.2 – Maggiore compatibilità e prestazioni ottimizzate. Processo semplificato – Esegui l’ISO e carica etaHEN in modo automatico. Supporto per pipeline multiple – Consigliamo la Pipeline 1 per i migliori risultati. Come Installare l’ISO Modificato. Segui questi semplici passaggi per avviare etaHEN sulla tua PS5: Masterizza l’ISO su un BD (Blu-ray Disc) Utilizza ImgBurn o un altro software di masterizzazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net