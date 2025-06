PS5 Itemzflow 1.11 su PS5 | Nuove Shortcut Fix e Ottimizzazioni!

LightningMods presenta con entusiasmo Itemzflow 1.11, l’ultima versione del celebre gestore di giochi per PS5, potenziato e ottimizzato per offrire un’esperienza ancora più fluida e funzionale. Con nuove funzionalità come le scorciatoie personalizzate e miglioramenti nelle fix di shortcut, questa release permette agli utenti di navigare e gestire i giochi in modo più rapido e intuitivo. Scopri come questa innovazione può rivoluzionare il tuo modo di vivere la console!

LightningMods è lieto di annunciare l’uscita di Itemzflow 1.11, l’ultima versione del famoso gestore di giochi e alternativa al menu home della PS4, ora ancora più potente sulla PS5! Questa nuova release introduce diverse funzionalità e correzioni che migliorano l’esperienza utente. Ecco tutte le novità: Novità in Itemzflow 1.11. Aggiunta l’opzione per inserire scorciatoie personalizzate Ora puoi aggiungere collegamenti rapidi a Cheats, Giochi o browser personalizzati direttamente nella sezione Media della PS5.. Visualizzazione dei file di gioco non firmati Itemzflow ora mostra un messaggio con maggiori dettagli quando rileva file di gioco unsigned. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS5] Itemzflow 1.11 su PS5: Nuove Shortcut, Fix e Ottimizzazioni!