PS5 etaHEN 2.2B è stato rilasciato! Nuove funzionalità e miglioramenti per PS5

LightningMods ha rilasciato l’aggiornamento etaHEN 2.2B, portando con sé una serie di miglioramenti, nuove funzionalità e correzioni di bug. Questa versione introduce supporto completo ai cheat per PS4, scorciatoie da controller, un nuovo menu giochi e molto altro. Scarica etaHEN 2.2B qui Novità principali in etaHEN 2.2B. Aggiunte. Supporto completo ai cheat per PS4 – Ora tutti i cheat funzionano grazie alla disabilitazione di ASLR. Rinominato “Debug Settings” in “etaHEN Toolbox” – Con un nuovo icona nel menu delle impostazioni. Nuovo menu giochi PS5 – Chiamato “PS5 webMAN Games” per chi preferisce non usare ItemzFlow. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net