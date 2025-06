Proxima Fusion startup della fusione nucleare ha raccolto 130 milioni per costruire la prima centrale

Proxima Fusion sta rivoluzionando il futuro dell’energia con la sua ambiziosa missione: costruire entro il 2031 la prima centrale nucleare commerciale al mondo basata sulla tecnologia stellarator. Con un investimento record di 130 milioni, guidato dall’amministratore delegato Francesco Sciortino, questa startup europea si prepara a cambiare per sempre il panorama energetico globale. Il sogno di un’energia pulita e infinita è ormai più vicino che mai.

Proxima Fusion, guidata dall'ad Francesco Sciortino, ha chiuso il più grande round di investimenti privati nel settore in Europa. Obiettivo: realizzare entro il 2031 la prima centrale commerciale al mondo basata su tecnologia stellarator. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Proxima Fusion, startup della fusione nucleare, ha raccolto 130 milioni per costruire la prima centrale

Proxima Fusion, 130 milioni per la prima centrale a fusione in Europa. Sciortino: “Entro 10 anni” - Proxima Fusion, innovativa startup nata a Monaco come spinoff del Max Planck Institute, sta rivoluzionando il panorama energetico europeo con un investimento record di 130 milioni di euro.

Un reattore europeo sta riscrivendo le regole dell’energia pulita. E per la prima volta, non è pubblico né militare: è finanziato da privati. Il progetto si chiama Stellaris ed è sviluppato da Proxima Fusion, il primo spin-off dell’Istituto Max Planck per la Fisica del Pl Partecipa alla discussione

