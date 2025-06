Proxima Fusion ottiene 130 milioni di euro per la realizzazione del suo reattore a fusione Stellaris

Proxima Fusion, la promettente startup tedesca, ha appena ottenuto 130 milioni di euro in finanziamento Series A per rivoluzionare il futuro dell’energia con il suo reattore a fusione stellaris. Spin-off dell'Istituto Max Planck di Fisica del Plasma, punta a validare i magneti superconduttori ad alta temperatura entro il 2027 e a mettere in funzione il primo reattore nel 2031. Un passo decisivo verso un'energia più pulita e sostenibile.

La stratup tedesca, spin off dell'Istituto Max Planck di Fisica del Plasma, ha annunciato un finanziamento di 130 milioni di euro Series A. Nel 2027 è prevista la validazione dei magneti superconduttori ad alta temperatura. Il primo reattore nel 2031.

