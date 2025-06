Proxima Fusion 130 milioni per la prima centrale a fusione in Europa Sciortino | Entro 10 anni

Proxima Fusion, innovativa startup nata a Monaco come spinoff del Max Planck Institute, sta rivoluzionando il panorama energetico europeo con un investimento record di 130 milioni di euro. Guidata dal visionario CEO Francesco Sciortino, la società punta a inaugurare la prima centrale a fusione in Europa entro dieci anni, aprendo nuove prospettive di autonomia energetica per l’Unione Europea. Un passo decisivo verso un futuro sostenibile e indipendente.

Si tratta del più grande round di investimento per una startup della fusione nucleare. Proxima Fusion è stata fondata a Monaco come spinoff del Max Plach Institute. Il ceo è Francesco Sciortino: “Fusione è strategica per l’autonomia energetica Ue”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Proxima Fusion, 130 milioni per la prima centrale a fusione in Europa. Sciortino: “Entro 10 anni”

Se ne parla anche su altri siti

La prima centrale a fusione nucleare? Ora è un po' più vicina: Proxima Fusion chiude un round da 130 milioni; Una startup ha disegnato una centrale per realizzare la fusione nucleare. E promette di riuscirci entro il 2031; Proxima Fusion, ecco il progetto Stellaris, la fusione nucleare è open source.

La prima centrale a fusione nucleare? Ora è un po’ più vicina: Proxima Fusion chiude un round da 130 milioni - founder, la startup europea con base a Monaco di Baviera è quella che sta crescendo di più nel settore grazie a un metodo innovativo riconosciuto da ...

Fusione nucleare, una startup ha disegnato una centrale per realizzarla. E promette di riuscirci entro il 2031 - la fine decennio vogliamo costruire la centrale a fusione nucleare”, dice Sciortino.