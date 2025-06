Prova suppletiva concorso scuola PNRR2 | 11 e 12 giugno c’è un voto minimo da raggiungere

Se hai partecipato o ti appresti a farlo, la prova suppletiva del concorso scuola PNRR2, in programma l'11 e 12 giugno 2025, rappresenta un'occasione cruciale per mettere alla prova le tue competenze. Con un voto minimo da raggiungere, questa sessione supplementare può fare la differenza per il tuo futuro professionale. Scopri tutto quello che devi sapere per affrontarla al meglio e realizzare il tuo sogno di entrare nel mondo della scuola.

L'11 e 12 giugno 2025 si svolge la prova suppletiva del concorso docenti PNNR2, bandito con DDG n. 30602024 per infanzia e primaria e DDG n. 30592024 per la scuola secondaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

Prova suppletiva concorso scuola PNRR2: 11 e 12 giugno, c’è un voto minimo da raggiungere - La prova suppletiva per i docenti di scuola secondaria di I e II grado si svolgerà il 12 giugno 2025 in un unico turno pomeridiano.

Seconda prova suppletiva concorso PNRR 2 per Docenti di scuola secondaria: si svolge il 12 Giugno, ecco l’Avviso del Ministero - Con apposito Avviso del 22 Maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il CALENDARIO (Pdf 233Kb) della seconda prova suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti di scuola secondaria.