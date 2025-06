Proteste pro-immigrati il Texas annuncia l' invio della Guardia nazionale | La Casa Bianca | Migranti europei deportati è una fake news | Coprifuoco a Los Angeles | oltre 400 arresti

Nel panorama internazionale infiamma il dibattito sull’immigrazione: il Texas annuncia l'invio della Guardia Nazionale, mentre la Casa Bianca si confronta con notizie contrastanti su migranti europei e deportazioni. Tra fake news e misure di sicurezza come il coprifuoco a Los Angeles, la situazione si fa complessa. Due italiani risultano tra gli stranieri irregolari negli USA, con uno già espulso. Tajani assicura: "Nessun italiano irregolare andrà a Guantanamo".

Sono due gli italiani nella lista degli stranieri che si trovano illegalmente negli Usa: uno è stato già espulso. Tajani: "Nessun italiano irregolare andrà a Guantanamo".

Usa, proteste pro-immigrati a Los Angeles. Proiettili di gomma contro manifestanti - Le strade di Los Angeles e San Francisco si sono trasformate in scenari di tensione, con proteste contro le politiche migratorie e interventi duri delle forze dell’ordine.

Los Angeles, 378 arresti nella prima notte di coprifuoco. Newsom: “Democrazia sotto attacco” - Il coprifuoco resta in vigore in una porzione limitata di Los Angeles; Proteste Los Angeles, arresti di massa per violazione del coprifuoco | Verso la deportazione di 9mila immigrati a Guantanamo, Tajani: Non c'è nessun italiano; USA-proteste: difendere i migranti senza sfidare la sorte.

Usa, il Texas annuncia l’invio della Guardia nazionale contro la rivolta Riporta unionesarda.it: Il governatore repubblicano del Texas ha annunciato l'invio della Guardia Nazionale nello Stato per far fronte alle proteste contro la politiche migratorie dell'amministrazione Trump.