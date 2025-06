Proteste Los Angeles arresti di massa per violazione del coprifuoco | Verso la deportazione di 9mila immigrati a Guantanamo Tajani | Non c' è nessun italiano

Nelle strade di Los Angeles e nel cuore del Texas, le proteste esplodono di fronte agli arresti di massa e alle tensioni sui trasferimenti a Guantanamo. Mentre politici come Tajani negano coinvolgimenti italiani, il Dipartimento di Stato assicura: "Non è la loro destinazione finale". Un scenario che mette in discussione diritti, sicurezza e moralità , e che ci invita a riflettere sull’umanità delle nostre scelte.

Il Texas mobilita la Guardia nazionale. Il Dipartimento di Stato sui trasferimenti a Guantanamo dei migranti: "Non è la loro destinazione finale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Proteste Los Angeles, arresti di massa per violazione del coprifuoco | Verso la deportazione di 9mila immigrati a Guantanamo, Tajani: "Non c'è nessun italiano"

In questa notizia si parla di: guantanamo - proteste - angeles - arresti

Trump: «Proteste in California? Manderò soldati ovunque ci saranno rivolte». Da domani 9000 migranti a Guantanamo - Le tensioni negli Stati Uniti continuano a crescere, con proteste in California e un crescente flusso di migranti verso Guantanamo.

Proteste a #LosAngeles , arresti di massa per chi viola il coprifuoco. #GuardiaNazionale anche in #Texas - #Trump #ICEProtests #LosAngelesProtests #Guantanamo Partecipa alla discussione

Proteste ahora ! Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

California, dilaga la protesta. Trump: Sono animali. A Guantanamo novemila immigrati - La portavoce della Casa Bianca: Fake news, la deportazione di cittadini di Paesi alleati a Guantanamo; Usa, le proteste da Los Angeles a NYC. Casa Bianca: “Migranti a Guantanamo è fake news”; Usa, 9mila migranti a Guantanamo: anche italiani. Arresti a Los Angeles durante proteste.

Usa, 9mila migranti a Guantanamo: anche italiani. Arresti a Los Angeles durante proteste - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, 9mila migranti a Guantanamo: anche italiani.

Los Angeles tra caos, proteste e deportazione di immigrati a Guantanamo. Tajani: “Italiani coinvolti? Pronti al rimpatrio - Secondo il Washington Post l'amministrazione Trump si sta preparando ad avviare il trasferimento potenziale di migliaia di stranieri, illegalmente negli Stati Uniti, nella base militare di Guantanamo, ...