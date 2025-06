Proteste Los Angeles arresti di massa per violazione del coprifuoco | Verso la deportazione di 9mila immigrati a Guantanamo anche italiani | Tajani | Pronti a rimpatriarli

In un clima di crescente tensione, le proteste a Los Angeles e gli arresti di massa per violazione del coprifuoco mostrano quanto sia acceso il dibattito sulla gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti. La minaccia di deportare 9.000 immigrati a Guantanamo, con coinvolgimento anche italiani come Tajani pronti al rimpatrio, solleva interrogativi cruciali su diritti e politica migratoria. La mobilitazione della Guardia Nazionale in Texas sancisce un’ulteriore escalation, mentre il Dipartimento di Stato assicura che i trasferimenti non sono destinazioni finali, lasciando aperti numerosi

Il Texas mobilita la Guardia nazionale. Il Dipartimento di Stato sui trasferimenti a Guantanamo dei migranti: "Non è la loro destinazione finale".

Trump: «Proteste in California? Manderò soldati ovunque ci saranno rivolte». Da domani 9000 migranti a Guantanamo - Le tensioni negli Stati Uniti continuano a crescere, con proteste in California e un crescente flusso di migranti verso Guantanamo.

