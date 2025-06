Proteste LA | coprifuocodecine arresti

Nonostante il coprifuoco imposto dalla sindaca Brass, le proteste nel centro di Los Angeles non si placano. Gruppi di dimostranti continuano a radunarsi sulla First Street, tra Spring e Alameda, sfidando le restrizioni. La Polizia ha risposto con fermezza, avviando decine di arresti di coloro che si sono rifiutati di disperdersi. La tensione resta alta in una città che lotta tra ordine e diritto alla protesta.

8.45 Malgrado il coprifuoco imposto dalla sindaca Brass, nel centro di Los Angeles continuano le proteste. "Diversi gruppi continuano a radunarsi sulla First Street tra Spring e Alameda", ha scritto su X la Polizia. "Questi gruppi vengono presi di mira e sono stati avviati arresti di massa", prosegue la nota. Successivamente la Polizia ha parlato di "decine di arresti" di dimostranti che non hanno lasciato il "luogo di assembramento illegale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Proteste e scontri a Los Angeles pro-immigrazione, 150 arresti e giornalista ferita: inviata Guardia Nazionale

