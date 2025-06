Proteste di Los Angeles il governo Trump sta trasformando la repressione in un reality

Le proteste di Los Angeles si accendono, mentre il governo Trump trasforma la repressione in un vero e proprio spettacolo mediatico. CelebritĂ televisive e influencer di destra si schierano, contribuendo a un clima sempre piĂą teso e controverso. In un momento in cui l'opinione pubblica si divide, emerge una domanda cruciale: quale sarĂ il futuro di questa escalation?

La dura risposta nei confronti dei manifestanti sta vedendo la partecipazione di celebritĂ televisive e influencer di destra. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Proteste di Los Angeles, il governo Trump sta trasformando la repressione in un reality

In questa notizia si parla di: proteste - angeles - governo - trump

Usa, proteste pro-immigrati a Los Angeles. Proiettili di gomma contro manifestanti - Le strade di Los Angeles e San Francisco si sono trasformate in scenari di tensione, con proteste contro le politiche migratorie e interventi duri delle forze dell’ordine.

Proteste a Los Angeles, Trump ordina il dispiegamento di 700 marines. Il governatore Newsom parla di abuso di potere e ha fatto causa al governo. Le persone arrestate sono oltre 150, mentre le manifestazioni si stanno allargando ad altre cittĂ Partecipa alla discussione

Donald Trump è pronto a usare l’Insurrection Act, una legge del 1807 che permette di attivare l’esercito contro proteste civili. La contestazione in corso a Los Angeles e in altre città è rivolta ai raid di polizia contro i migranti: dall’inizio del mandato di Trump ci s Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

California, dilaga la protesta. Trump: Un'invasione. A Guantanamo 9mila immigrati, anche italiani - La cronaca delle ultime ore dall'inviato Nico Piro; Proteste in California, Trump: “Pronto a usare Insurrection Act”; Arrivati i marines a Los Angeles, scontro legale tra Trump e Newsom.

Los Angeles, Trump: “Militari finché la situazione rimane pericolosa” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla della situazione a Los Angeles dopo i disordini di questi giorni nelle proteste contro le retate di ...

È stato imposto un coprifuoco sul centro di Los Angeles - normalmente per catastrofi naturali o gravi rivolte su richiesta del governo statale: l’inedita decisione di Trump ha avuto ...