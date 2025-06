Protesta contro le politiche anti-immigrazione in centinaia marciano a New York

Centinaia di cittadini si sono radunati a Foley Square, a New York, per esprimere il loro dissenso contro le politiche anti-immigrazione dell'amministrazione Trump. Con cartelli e bandiere di diverse nazionalità , manifestanti hanno richiesto un approccio più umano e inclusivo, chiedendo "Ice fuori da New York". Questa protesta rappresenta un potente gesto di solidarietà e lotta per i diritti di tutti gli immigrati. La piazza si trasforma così in un simbolo di speranza e resistenza.

Donald Trump ha deciso di inviare l'esercito a Los Angeles, in California, per reprimere le proteste scoppiate contro le politiche anti-immigrazione della Casa Bianca. La decisione di Trump è a modo suo storic

Dilagano le proteste negli Stati Uniti (e a Città el Messico) contro le politiche migratorie del presidente, che per sedare le guerriglie ha disposto l'invio di 2mila soldati della Guardia Nazionale

