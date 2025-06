Proteggere il futuro | un estratto del nuovo libro di Luca Del Fabbro

Scopri un frammento del nuovo libro di Luca Dal Fabbro, "Proteggere il futuro", un'opera che invita a riflettere sulle sfide cruciali della nostra epoca. Con una prefazione dell’Ambasciatore Giampiero Massolo, il volume analizza sicurezza energetica, resilienza economica e le tre grandi transizioni globali che stanno plasmando il domani. Un viaggio indispensabile per comprendere come affrontare le complessità del nostro mondo in rapido cambiamento.

Pubblichiamo un estratto di "Proteggere il futuro", i l nuovo libro del Presidente di I ren Luca Dal Fabbro edito da Rubbettino. Il volume, introdotto dalla prefazione dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, si propone di affrontare in modo analitico i temi cruciali della sicurezza energetica e della resilienza economica, inserendoli nel contesto delle tre transizioni globali – energetica, digitale e geopolitica – che stanno ridefinendo le coordinate della politica internazionale e dell'economia mondiale. Di seguito un estratto del libro "Proteggere il futuro": Il mondo sta attraversando una fase di trasformazione senza precedenti, caratterizzata da tendenze diverse che si sovrappongono: riscaldamento globale e crisi dell'equilibrio degli ecosistemi, processi di deglobalizzazione, conflitti tra Paesi e attacchi cyber, crisi finanziarie, scarsitĂ di risorse, declino demografico in alcune Regioni e sovraffollamento nelle megalopoli, avanzamento tecnologico disruptive, sviluppo della space economy e dello sfruttamento dei fondali marini.

