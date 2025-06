Proteggere il futuro il nuovo libro di Luca Dal Fabbro | una guida per governare il cambiamento

Proteggere il futuro di Luca Dal Fabbro è molto più di un libro: è una bussola per navigare le sfide di un mondo in rapida evoluzione. Attraverso analisi lucide e strategie concrete, l’autore invita a confrontarsi con i cambiamenti economici, sociali e ambientali, sottolineando l’importanza di un approccio integrato tra politica, economia e sicurezza energetica. Scopri come governare il cambiamento con pragmatismo e consapevolezza, perché il futuro si costruisce oggi.

Affrontare le trasformazioni che coinvolgono gli ambiti economici, sociali ed ambientali delle nostre società con pragmatismo e con la consapevolezza che politica, economia e sicurezza energetica sono dimensioni inscindibili. È questo il monito lanciato da Proteggere il futuro, l'ultimo libro del Presidente del Gruppo Iren Luca Dal Fabbro, edito da Rubbettino. Il volume, introdotto dalla prefazione dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, si propone di affrontare in modo analitico i temi cruciali della sicurezza energetica e della resilienza economica, inserendoli nel contesto delle tre transizioni globali - energetica, digitale e geopolitica – che stanno ridefinendo le coordinate della politica internazionale e dell'economia mondiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Proteggere il futuro", il nuovo libro di Luca Dal Fabbro: una guida per governare il cambiamento

