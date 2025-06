Proseguono i lavori di asfaltatura Divieti e chiusure

Continuano i lavori di asfaltatura in città, con importanti interventi che comportano divieti e chiusure temporanee. Oggi, dalle 8.30 alle 18.30, corso Garibaldi sarà interessato da restrizioni tra via Francesco Carrara e via San Girolamo, influenzando la sosta e il traffico. Da domani a martedì prossimo, esclusi festivi e prefestivi, si prevedono ulteriori interventi. Si consiglia ai cittadini di pianificare gli spostamenti e di seguire le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti.

Proseguono anche oggi i lavori di rifacimento degli asfalti in alcune importanti vie della città che determinerà alcune sensibili variazioni per la sosta e il traffico. In particolare, dalle 8.30 alle 18.30 divieto di sosta e transito in corso Garibaldi nelle aree interessate dai lavori tra l'intersezione con via Francesco Carrara e l'intersezione con via San Girolamo. Da domani a martedì prossimo (esclusi i giorni festivi e prefestivi) divieto di sosta e transito in via Vittorio Emanuele II nel tratto fra via Burlamacchi e piazza della Magione; sempre in via Vittorio Emanuele II nel tratto fra piazzale Verdi e piazza della Magione sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri.

