Prosa e danza sul palco del Celebrazioni Ale e Franz Silvio Orlando e Gabriele Muccino

Un palcoscenico vibrante di emozioni e talento aspetta il pubblico della Stagione di Prosa 2025/2026 al Teatro Celebrazioni di Bologna. Grandi nomi del teatro e del cinema come Ale e Franz, Silvio Orlando e Gabriele Muccino si alternano in spettacoli che uniscono prosa e danza, creando un viaggio tra storie indimenticabili e interpretazioni straordinarie. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte performativa, pronti a lasciarsi coinvolgere da emozioni autentiche e sorprendenti.

Grandi nomi del teatro e del cinema. Un viaggio tra storie che lasciano il segno, commedie che guardano alla contemporaneità , grandi interpretazioni. È la Stagione di Prosa 20252026 del Teatro Celebrazioni di Bologna, l’undicesima firmata da Theatricon, in programma da novembre a maggio con 15. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Prosa e danza, sul palco del Celebrazioni Ale e Franz, Silvio Orlando e Gabriele Muccino

Ne parlano su altre fonti

Una sera a teatro: tutti gli spettacoli della stagione 2024/2025; Presentata la stagione 2024-2025 del Teatro Celebrazioni di Bologna; Teatro Celebrazioni.

Teatro Celebrazioni. Stagione di Prosa e Danza 2024-2025 - Oltre agli spettacoli che rientrano nella Stagione di Prosa e Danza, di seguito qualche anticipazione ...