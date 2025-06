Prorogati a Padova i viaggi gratuiti sui monopattini Dott per gli abbonati al trasporto pubblico

A Padova, i viaggi gratuiti sui monopattini Dott per gli abbonati al trasporto pubblico sono stati prorogati fino al 2025. Dott, protagonista della micromobilità condivisa da oltre tre anni, conferma il suo impegno per una città più sostenibile e connessa. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un sistema di mobilità integrato, riducendo traffico e inquinamento. Scopri come questa scelta intelligente possa rendere il tuo spostamento quotidiano ancora più conveniente e green.

Dott, operatore della micromobilità in sharing attivo a Padova da oltre tre anni, rafforza il proprio impegno per una mobilità urbana sempre più sostenibile ed integrata. Grazie a un importante investimento sul territorio, infatti, prosegue anche per il 2025 l'iniziativa che consente agli.

