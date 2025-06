Prorogata la delega fiscale | attuazione posticipata ad agosto 2026

La proroga della delega fiscale fino ad agosto 2026 apre nuovi orizzonti per la riforma tributaria italiana. Con un'estensione di un anno, il governo avrà più tempo per mettere in atto le importanti novità fiscali, garantendo un processo più solido e ponderato. Questa decisione rappresenta un passo strategico verso un sistema più equo ed efficiente, ma cosa cambierà concretamente per cittadini e imprese? Scopriamolo insieme.

Viene prorogata di un anno, all'agosto 2026, l'attuazione della delega fiscale. Lo prevede un emendamento della relatrice, Mariangela Matera (FdI), al disegno di legge che modifica la legge delega al governo per la riforma fiscale, approvato oggi dalla commissione Finanze della Camera. L'emendamento allunga da 24 a "36" mesi i tempi entro cui il governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi sulla revisione del sistema tributario. Viene concesso anche più tempo per l'adozione dei testi unici, il cui termine viene spostato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prorogata la delega fiscale: attuazione posticipata ad agosto 2026

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riforma fiscale: attuazione prorogata al 31 dicembre 2025; Riforma fiscale: prorogata al 31 dicembre 2025 la Legge delega; Tempo di rinnovo per le commissioni parlamentari, gioco in attesa di subemendamenti.

Ok a rinvio decreti attuativi delega fiscale ad agosto 2026 - Viene prorogata di un anno, all'agosto 2026, l'attuazione della delega fiscale.