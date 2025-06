Proposta direttiva UE | Italia equipara trafficanti e Ong critica Open Arms

C'è grande movimento dietro la proposta di direttiva europea che equipara trafficanti e ONG umanitarie, suscitando forti critiche. Òscar Camps, fondatore di Open Arms, denuncia come l'Italia sfrutti questa ambiguità per avanzare una politica persecutoria contro le organizzazioni umanitarie, alimentando tensioni e divisioni in un contesto già complesso. Se al governo italiano diamo l’opportunità di interpretare...

"C'è il governo italiano dietro questa proposta di direttiva europea che vuole trattare i trafficanti di esseri umani al pari delle Ong che salvano i migranti: l'Italia che ha bisogno di questa ambiguità per portare avanti la sua politica persecutoria contro le organizzazioni umanitarie ". Lo ha detto Òscar Camps, fondatore di Open Arms, in una conferenza stampa al Parlamento europeo. "Se al governo italiano diamo l'opportunità di interpretare come vuole questa direttiva tanto vale dare loro le chiavi delle nostre barche", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Proposta direttiva UE: Italia equipara trafficanti e Ong, critica Open Arms

In questa notizia si parla di: direttiva - proposta - italia - trafficanti

Ok Ecofin a proposta direttiva Iva su import e acquisti a distanza - I ministri delle Finanze dell'Unione Europea, riuniti in sede Ecofin, hanno concordato sulla proposta di direttiva riguardante le regole dell'Iva per le vendite a distanza e l'importazione di beni.

Cosa riportano altre fonti

Open Arms accusa l'Italia: Vuole trattare le Ong come i trafficanti umani; ++ Open Arms, Italia vuole trattare le Ong come i trafficanti ++; Da Open Arms la denuncia: L'Italia vuole trattare le Ong come i trafficanti.

Proposta direttiva UE: Italia equipara trafficanti e Ong, critica Open Arms - Òscar Camps di Open Arms critica la proposta italiana di direttiva UE che equipara trafficanti e Ong nei salvataggi di migranti.