Pronto soccorso riorganizzazione nel mirino

La riorganizzazione del pronto soccorso di Cernusco scatena polemiche tra politica e sanità. Nicola Di Marco, rappresentante dei 5 Stelle, si mostra scettico sulla decisione di far intervenire il chirurgo dall’esterno dell’emergenza, sollevando dubbi sulla sicurezza. L’Asst Melegnano-Martesana apre un confronto con i sindacati, mentre dal Pirellone arriva la certificazione che, dal 21 maggio, nuove misure sono in atto per garantire efficienza e qualità. La sfida ora è trovare un equilibrio tra innovazione e tutela dei pazienti.

La Regione risponde a Nicola Di Marco sulla riorganizzazione del pronto soccorso di Cernusco, il consigliere dei 5Stelle non è soddisfatto. Al centro del caso la possibilità che il chirurgo non sia più direttamente presente negli spazi dell'emergenza, ma scenda dal reparto in caso di necessità. Soluzione sulla quale secondo l' Asst Melegnano-Martesana "è aperto il confronto con i sindacati ". Dal Pirellone, la certificazione che dal 21 maggio non si è mosso da pronto soccorso. "La risposta conferma le criticità rilevate in un paio di giorni, limitandosi poi a una fotografia della situazione attuale, senza però dare alcuna garanzia per il futuro - sottolinea Di Marco -.

