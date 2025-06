Pronto Soccorso di Mirandola FdI interroga al Regione rassicura | Rafforziamo il presidio

In un momento in cui la salute dei cittadini merita massima attenzione, i consiglieri di Fratelli d’Italia chiedono chiarezza e impegno sulla sorte del pronto soccorso di Mirandola. La loro interrogazione mira a rassicurare la comunità e a garantire un futuro solido per il presidio ospedaliero Santa Maria Bianca. Ora, più che mai, è essenziale che la giunta regionale chiarisca la sua posizione e le strategie per rafforzare questa fondamentale struttura sanitaria.

La giunta chiarisca la sua posizione in merito al futuro dell'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola e in che modo si intenda garantire il futuro del pronto soccorso. Sono le richieste dell'interrogazione odierna presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti (prima.

"Il pronto soccorso di Mirandola continuerà a dare assistenza h24" - ha ribadito che "non è in alcun modo in discussione la continuità del servizio di pronto soccorso dell’ospedale di Mirandola".

Pronto soccorso di Mirandola Costi: "Area già disagiata, il servizio non venga ridotto" - "Occorre mantenere la funzionalità completa del pronto soccorso di Mirandola per garantire un servizio in tutta sicurezza ai cittadini della Bassa modenese, area disagiata rispetto al raccordo ...