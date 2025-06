Pronta la nuova Casa della comunità all’ex Estense | dalla pediatria prelievi del sangue fino alla salute mentale

nuova veste, pronta ad accogliere la comunità con servizi innovativi e un approccio integrato alla salute. Dalla pediatria ai prelievi di sangue, dalla salute mentale alle cure più specialistiche, questa struttura rappresenta un punto di rinascita e speranza per Modena. Un luogo che unisce passato e futuro, dedicato al benessere di tutti, perché la salute è il nostro bene più prezioso e merita le migliori attenzioni.

Il complesso ex Estense, uno spazio che per secoli è stato punto di riferimento dell'assistenza sanitaria ospedaliera a Modena, inaugurato in viale Vittorio Veneto nel 1758 per volontà del Duca Francesco III e poi Ospedale Estense fino agli anni Duemila, oggi torna ad aprire le sue porte con il.