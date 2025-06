Pronostico Ucraina U21-Danimarca U21 | la difesa farà la differenza

L’attesa per Ucraina U21-Danimarca U21 si fa sempre più intensa: due formazioni giovani e determinate, pronte a dare spettacolo nella prima giornata degli Europei U21. La partita promette emozioni e sorprese, con la difesa che potrebbe fare la differenza. Chi uscirà vincitore? Restate sintonizzati per scoprire pronostici, formazioni e analisi, perché questa sfida potrebbe riscrivere le sorti del torneo!

Ucraina U21-Danimarca U21 è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca giovedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. L'Ucraina ha raggiunto in maniera incredibile questo Europeo. Poco da dire. Chiudendo ad un solo punto dall'Inghilterra che ha vinto quel girone e qualificandosi come una delle migliori seconde. Un cammino bellissimo e meritato per i gialloblù, che sognano adesso di fare un altro colpaccio. Difficile, complicato. La Danimarca è una delle nazionali Under 21 che sta mostrando enormi miglioramenti nel corso degli ultimi anni.