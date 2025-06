Pronostico Real Oviedo-Almeria | ribaltone complicato senza il bomber

Il Real Oviedo si prepara ad affrontare l'Almeria in una sfida decisiva per la promozione in Liga, ma senza il loro bomber principale? La partita di ritorno delle semifinali playoff promette emozioni e colpi di scena, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo. Chi avrà la meglio? Scopriamolo tra probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming: il verdetto è ancora tutto da scrivere.

Real Oviedo-Almeria è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff della Segunda Division e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Nella semifinale d’andata a spuntarla è stato il Real Oviedo grazie ad una doppietta realizzata dall’ex Osasuna Nacho Vidal: in pieno recupero la rete del 2-1, che avvicina gli asturiani alla finale playoff e a quel ritorno in Liga che manca dal lontanissimo 2001. La squadra di Veljko Paunovic, del resto, si è classificata meglio rispetto all’ Almeria nella regular season: quarto l’Oviedo, sesti gli andalusi, separati da sei punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Real Oviedo-Almeria: ribaltone complicato senza il bomber

