Promuovevano guadagni facili e sicuri | l’Antitrust multa due influencer

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente sanzionato due influencer per aver promesso guadagni facili e sicuri, chiudendo le indagini su altri quattro con impegni. Questa vicenda mette in evidenza quanto sia importante mantenere trasparenza e correttezza nel mondo digitale, proteggendo i consumatori da false promesse. La questione apre una riflessione sull’etica degli influencer e sulla necessità di regolamentare il settore per garantire un mercato più equo e sicuro per tutti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso le istruttorie nei confronti di sei influencer. Si tratta di Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai, Davide Caiazzo, Luca De Stefani e Michele Leka. Ma se i procedimenti contro i primi quattro sono stati chiusi con impegni, gli ultimi due dovranno invece pagare multe per un totale di 65 mila euro. L’Agcm ha spiegato di aver avviato le istruttorie nel luglio 2024 «perché gli influencer pubblicavano sistematicamente, su piattaforme social e siti internet, foto eo video in cui venivano offerti consigli a pagamento per ottenere “ importanti guadagni facili e sicuri “, sulla falsariga del modello vincente da loro incarnato, senza peraltro utilizzare alcuna dicitura di advertisement per informare i consumatori della natura pubblicitaria dei contenuti diffusi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - «Promuovevano guadagni facili e sicuri»: l’Antitrust multa due influencer

