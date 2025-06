Promesse di guadagni facili con consigli a pagamento sui social | Luca De Stefani Big Luca sanzionato dall’Antitrust

In un mondo digitale in continua evoluzione, Luca De Stefani, noto come Big Luca, si è guadagnato fama promettendo guadagni facili con consigli a pagamento sui social. Con quasi 45mila follower, il suo approccio ha attirato l’attenzione anche dell’Antitrust, che ha iniziato a vigilare sulle sue promesse e pratiche. Ma cosa si cela dietro queste promesse di successo immediato? Scopriamolo insieme.

Milano, 11 giugno 2025 – Imprenditore. Formatore. Stratega. Così, almeno, si definisce sul suo profilo Instagram – quasi 45mila follower – Luca De Stefani, aka Big Luca, influencer milanese che in rete offre consigli a pagamento su temi economici e d'impresa, promettendo guadagni facili e sicuri. Sul suo conto, come su quello di altri cinque esperti di marketing impegnati a diffondere raffiche di contenuti online, l’autorità Antitrust ha chiuso istruttorie avviate nel luglio scorso. De Stefani è stato sanzionato con un’ammenda di 60mila euro. Gli approfondimenti. Le “inchieste” sui sei marketing influencer (che qualcuno ha malignamente ribattezzato “fuffaguru”) – oltre a De Stefani ci sono Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai, Davide Caiazzo e Michele Leka – sono scattate in seguito alla pubblicazione sistematica, da parte loro, su piattaforme social e siti internet, foto eo video in cui venivano offerti consigli a pagamento per ottenere "importanti guadagni facili e sicuri", sulla falsariga del modello vincente da loro incarnato, senza peraltro utilizzare alcuna dicitura di advertisement per informare i consumatori della natura pubblicitaria dei contenuti diffusi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Promesse di guadagni facili con consigli a pagamento sui social: Luca De Stefani (Big Luca) sanzionato dall’Antitrust

In questa notizia si parla di: luca - stefani - guadagni - facili

Cosa riportano altre fonti

L'Antitrust ha multato il noto influencer Big Luca per contenuti che promettevano «guadagni facili e sicuri; L'Antitrust ha preso provvedimenti verso alcuni influencer che consigliavano guadagni facili; L’Antitrust avvia procedimenti contro gli influencer che promettono guadagni facili: c’è anche la “Scuola per ricchi”.

Promesse di guadagni facili con consigli a pagamento sui social: Luca De Stefani (Big Luca) sanzionato dall’Antitrust - Le contestazioni: post con affermazioni non immediatamente verificabili, contenuti pubblicitari “nascosti”, utilizzo di follower non autentici ...

Influencer, l'Antitrust ha preso provvedimenti verso alcuni che consigliavano guadagni facili - Gli influencer promuovevano strategie per ottenere alti guadagni senza chiarire la natura pubblicitaria dei post.

L’Antitrust ha multato il noto influencer Big Luca per contenuti che promettevano «guadagni facili e sicuri» - Mercoledì l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato per 60mila euro il noto influencer Luca De Stefani, conosciuto come Big Luca, per pratiche commerciali scorrette.