Prolungamento della metro da Milano a Monza Salvini convoca i comuni interessati

Il futuro della mobilità tra Milano e Monza si fa più concreto: il ministro Salvini ha convocato una riunione strategica con le autorità locali per accelerare il progetto di prolungamento della metropolitana. Una svolta che promette di migliorare significativamente gli spostamenti quotidiani e rafforzare il collegamento tra le due città, aprendo nuove opportunità di sviluppo e mobilità sostenibile. L’attesa è finita: la discussione potrebbe segnare l’inizio di un’importante trasformazione urbana.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato per giovedì 26 giugno, nella sede del dicastero di Porta Pia, una riunione per discutere con la Regione Lombardia e i comuni di Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni del prolungamento della linea. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Prolungamento della metro da Milano a Monza, Salvini convoca i comuni interessati

Prolungamento della M5 a Monza: si muovono (trasversalmente) i partiti - Il prolungamento della M5 a Monza, inizialmente dato per scontato, si arena inaspettatamente a causa di un deficit di 589 milioni di euro.

