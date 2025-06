progetto solidale nutrirho spazi da rivedere e attrezzature arrivano i fondi agli empori

Il progetto NutriRho si rinnova, combinando solidarietà e sostenibilità ambientale. Grazie a un finanziamento regionale di quasi 70mila euro, il Comune di Rho potenzierà gli spazi e le attrezzature degli empori alimentari, rendendoli più efficienti e rispettosi dell'ambiente. Nei prossimi mesi, l’obiettivo è trasformare queste strutture in veri e propri hub verdi, capaci di ridurre l’impatto ecologico e offrire un supporto ancora più efficace alla comunità rhodense.

Solidali e ora anche green: hub ed empori alimentari del progetto "NutriRho" diventeranno più sostenibili da un punto di vista ambientale. Il Comune di Rho grazie a un bando regionale si è aggiudicato 69mila 970 euro per il completamento ed efficientamento delle attività di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari nel territorio rhodense. Con il finanziamento, nei prossimi mesi, saranno realizzati interventi per efficientare gli edifici e completare le attrezzature dell’Hub e degli Empori. Nel dettaglio sono previsti la sistemazione di alcuni spazi dell’emporio di via Cadorna, pompe di calore in classe energetica A nei due empori e un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edifico di largo don Rusconi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it