Progetto Polis via alla trasformazione dell' ufficio postale a Santa Elisabetta | stop ai servizi

prossimamente si trasformerà, offrendo un’esperienza più moderna e efficiente. Questa riqualificazione rappresenta un passo importante per migliorare la qualità dell’assistenza e soddisfare le esigenze della comunità locale, che potrà così contare su servizi postali più veloci e innovativi. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità di questa entusiasmante trasformazione!

Partiranno domani gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza dell'ufficio postale di Santa Elisabetta: i cittadini dovranno recarsi allo sportello di via Spoto a Raffadali per poter utilizzare i servizi postali. La sede di corso Umberto I infatti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Progetto Polis, via alla trasformazione dell'ufficio postale a Santa Elisabetta: stop ai servizi

In questa notizia si parla di: servizi - ufficio - postale - santa

Riapre l'ufficio postale di Casteldaccia, disponibili i servizi della pubblica amministrazione - Riapre al pubblico l'ufficio postale di Casteldaccia, situato in via Lungarini, dopo i lavori di ristrutturazione del progetto "Polis".

Villa Santa Lucia: al via i lavori per il nuovo sportello Polis di Poste Italiane Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Villa Santa Lucia sarà temporaneamente chiuso al pubblico da mercoledì 10 giugno al 21 luglio 2025, per consentire l’avvio dei lavori p Partecipa alla discussione

CHIUSURA PER LAVORI DELL'UFFICIO POSTALE DI PAULLO Poste Italiane ha comunicato al Comune che dal 5 giugno al 27 luglio 2025 l'ufficio postale di Paullo rimarrà chiuso per lavori tecnici utili alla realizzazione del Progetto Polis - Casa dei Servizi Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Progetto Polis, via alla trasformazione dell'ufficio postale a Santa Elisabetta: stop ai servizi; Gli uffici postali di Arce e Villa Santa Lucia con “Polis” con nuovi servizi per la pubblica amministrazione; Poste Italiane: Santa Rufina, nell'ufficio postale di via Don Mario D’Aquilio al via i lavori per i servizi “Polis”.

Progetto Polis, via alla trasformazione dell'ufficio postale a Santa Elisabetta: stop ai servizi - Partiranno domani gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza dell'ufficio postale di Santa Elisabetta: i cittadini dovranno recarsi allo sportello di via ...