Progetto Oltre le barriere | formazione dignità e inclusione nel cuore del carcere

Progetto Oltre le Barriere si rinnova come un faro di speranza e inclusione nel cuore del carcere di Palermo. Nata dall'idea di trasformare le mura carcerarie in spazi di dignità e crescita, questa iniziativa va oltre la semplice formazione, promuovendo un reale cambiamento sociale e umano. Un esempio concreto di come l’educazione possa abbattere barriere e costruire ponti verso un futuro più giusto e solidale.

Nel cuore della Casa Circondariale “Antonio Lorusso – Pagliarelli” di Palermo è nato un progetto che va ben oltre la formazione: si chiama “Oltre le Barriere” ed è l’espressione viva di una visione educativa e civile capace di trasformare luoghi di pena in luoghi di rinascita. Promosso dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Progetto "Oltre le barriere": formazione, dignitĂ e inclusione nel cuore del carcere

