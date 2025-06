Progetto da rinforzare sul fronte sicurezza

La sicurezza è la nostra priorità: un progetto che richiede attenzione, rigore e un impegno costante per garantire protezione e tranquillità. Recenti incontri tra le autorità regionali e il gruppo di lavoro hanno portato a decisioni decisive sulla tutela del territorio, in particolare riguardo all’impianto di gas liquido al centro delle polemiche. È fondamentale continuare a rafforzare questo fronte, assicurando che ogni passo sia improntato alla massima sicurezza e responsabilità.

Per quanto riguarda l’impianto del gas liquido al centro delle polemiche, il Ctr e cioè i vigili del fuoco regionali, scrive al termine della riunione: "Dopo ampia e articolata discussione si concorda con quanto espresso dal gruppo di lavoro e delle osservazioni formulate in sede di riunione e determina sulla base della documentazione attualmente agli atti dell’istruttoria, il divieto di costruzione per lo stabilimento Fox Petroli riguardo al progetto contenuto nelle varie edizioni dei rapporti preliminari di sicurezza presentati ai sensi ecc. ecc. Resta ferma che in caso di superamento delle criticità riscontrate rimarrà facoltà da parte del gestore di presentare una nuova istanza per una ulteriore valutazione preliminare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Progetto da rinforzare sul fronte sicurezza"

In questa notizia si parla di: progetto - sicurezza - rinforzare - fronte

Cooperazione Italia-Ghana per la sicurezza alimentare: ampliato il progetto BF - La cooperazione italo-ghanese per la sicurezza alimentare si rafforza con l'ampliamento del progetto BF.

Il Comune di Rapallo conferma il proprio impegno nella tutela e promozione del patrimonio storico-culturale cittadino attraverso un progetto dedicato alla valorizzazione dell’area dei ruderi del Cenobio di San Tomaso, complesso religioso risalente al XII secol Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Difesa italiana, 9mila militari in più nella Marina, 50mila nell’Esercito: le stime dei fabbisogni; Così rinascerà Arquata del Tronto.

Scuola, più sicurezza Progetto antisismico - Il Comune vuol fare di più sul fronte degli immobili che ospitano i ragazzi Arriva il sì per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza della scuola di via Cimarosa.

Atrani, messa in sicurezza del fronte mare: approvato il progetto preliminare per il potenziamento della scogliera frangiflutti - L'obiettivo è quello di riuscire a recuperare quanto prima i finanziamenti per portare avanti il progetto completo di messa in sicurezza di tutto il fronte mare, che stimiamo in circa 5,5 milioni di ...