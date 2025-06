Profumi sapori e storie di donne | i laboratori di Donne in campo ad Agrofutura

Profumi, sapori e storie di donne si intrecciano in un affascinante laboratorio ad Agrofutura, dove l’empowerment femminile in agricoltura prende vita. Nello spazio green di Firenze, le protagoniste dell’associazione Donne in Campo hanno condiviso passione, tradizione e innovazione, creando un’esperienza unica che celebra il valore delle imprenditrici agricole. Un evento che non solo ispira, ma trasmette anche un messaggio potente: il futuro dell’agricoltura è nelle mani delle donne.

Firenze, 11 giugno 2025 – Nello spazio green di Agrofutura, il pomeriggio si è trasformato in un viaggio tra gusto, tradizione e imprenditoria femminile. A guidare l’esperienza sono state le donne dell’associazione Donne in campo, realtà nata all’interno della Confederazione italiana agricoltori per sostenere e valorizzare il lavoro delle imprenditrici agricole. “Ci occupiamo di progetti, iniziative, formazione, ma soprattutto di dare voce alle donne che ogni giorno vivono la terra”, ha spiegato Alessandra Alberti, coordinatrice regionale per la Toscana. Con lei anche Cecilia Piacenti, referente per Firenze, Prato e Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Profumi, sapori e storie di donne: i laboratori di Donne in campo ad Agrofutura

In questa notizia si parla di: donne - campo - agrofutura - profumi

Le donne in campo: "Passione e studio. Ed è importante fare rete insieme" - Le donne in campo, unite dalla passione e dallo studio, dimostrano l'importanza di fare rete. Attraverso testimonianze e successi, la "leadership al femminile" si integra nel vasto mosaico di Agrofutura, diventando un tassello fondamentale per affrontare le sfide del futuro.

Ne parlano su altre fonti

Profumi, sapori e storie di donne: i laboratori di Donne in campo ad Agrofutura.

AgroFutura, il festival dedicato all’agricoltura del domani. Guarda il nostro speciale di 28 pagine - Tra i temi al centro: il ruolo delle tecnologie tra sfide e opportunità, l’innovazione e i benefici in termini di sostenibilità ...