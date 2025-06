Processo per l' omicidio di Alice Neri i Pm chiedono il massimo della pena per Gaaloul

Questa mattina a Modena si è aperto un capitolo cruciale nel processo per l’omicidio di Alice Neri, con i pm che chiedono il massimo della pena per Mohamed Gaaloul. L'udienza, fondamentale per fare giustizia alla giovane vittima, potrebbe segnare un punto di svolta nel corso del procedimento. La richiesta di 30 anni di reclusione testimonia la gravità dell’accusa e la determinazione delle autorità di fare luce su questa tragica vicenda.

Udienza fondamentale questa mattina in Tribunale a Modena nell'ambito del processo sull'omicidio di Alice Neri. I pubblici ministeri Giuseppe Amara e Claudia Natalini hanno chiesto una condanna a 30 anni di reclusione per Mohamed Gaaloul, il 31enne tunisino accusato dell'omicidio della giovane di.

