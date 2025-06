Primo Trofeo Petanque alla Villa comunale un successo targato Asd Villa Arangea

Il primo Trofeo Villa Arangea Petanque alla Villa Comunale di Reggio Calabria è stato un successo straordinario, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione. La competizione, organizzata dall’ASD Villa Arangea in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha regalato emozioni e spettacolo, consolidando il ruolo di questa disciplina nel panorama sportivo locale. Un evento che promette di diventare una tradizione imperdibile per gli amanti della petanque e non solo.

Ha riscosso un notevole successo il primo Trofeo Villa Arangea Petanque (gara regionale) svoltosi domenica alla Villa comunale Umberto I di Reggio Calabria. Numerose le adesioni alla manifestazione sportiva organizzata dall'Asd Villa Arangea in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Domenica 8 giugno la Villa Comunale ospita il Primo Trofeo regionale "Villa Arangea" di Petanque

