Primo suicidio assistito in Toscana

In Toscana si registra un momento storico: il primo suicidio assistito dopo l’approvazione della nuova legge regionale sul fine vita. Daniele Pieroni, scrittore di 60 anni affetto da Parkinson, ha scelto di porre fine alla sua sofferenza con lucidità e serenità, grazie all’applicazione della sentenza 242/19 della Consulta e alla normativa toscana. Un passo importante verso il rispetto delle scelte di ogni individuo nel momento del proprio addio.

11.38 Primo caso di suicidio assistito in Toscana dopo l'approvazione della legge regionale sul fine vita. Lo comunica l'Associazione Luca Coscioni."Il 17 maggio,in provincia di Siena, Daniele Pieroni, scrittore, ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 24219 della Consulta e alla legge" toscana. Pieroni, 60 anni era malato dal 2008 di Parkinson e per una grave disfagia si alimentava con la Peg, tubo addominale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: toscana - primo - suicidio - assistito

Condominio pubblico solidale, a Empoli il primo in Toscana. “Il progetto continua”, ecco come funziona - A Empoli, il progetto "Freedom" segna una rivoluzione sociale come il primo condominio pubblico solidale in Toscana.

Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta partendo dalla pdl Liberi subito dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal Governo. Ne dà notizia l'associazione: Partecipa alla discussione

Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità del fine vita, poi impugnata dal Governo. #ANSA Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo legge regionale. Daniele Pieroni, 60 anni, aveva il Parkinson dal 2008; Primo suicidio assistito in Toscana: è morto lo scrittore Daniele Pieroni. L’associazione Coscioni: “Atto di civiltà”; Suicidio assistito: primo caso in Toscana dopo la legge regionale.

In Toscana il primo caso di suicidio assistito dopo l'approvazionae della legge regionale - Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, "a conferma della sua piena applicabilità in virtù di giudicato ...

Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo legge regionale. Daniele Pieroni, 60 anni, aveva il Parkinson dal 2008 - Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta ...