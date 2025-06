Primo suicidio assistito in Toscana dopo la legge Il governo accelera sul fine vita

Il primo suicidio assistito in Toscana, avvenuto a Siena il 17 maggio, segna una svolta storica nel rispetto dei diritti di fine vita. Daniele Pieroni, scrittore e malato di Parkinson, ha scelto di concludere il suo percorso con dignità , circondato dall’amore e dalla professionalità . Questa decisione apre nuove speranze e riflessioni su come la legge possa garantire libertà e rispetto per le scelte individuali. È l’inizio di un nuovo capitolo nel territorio toscano e italiano.

Ore 16:47 del 17 maggio, provincia di Siena. Daniele Pieroni, scrittore, 63 anni, malato di Parkinson dal 2008, attiva con le proprie mani il dispositivo a doppia pompa infusiva. Tre minuti dopo, alle 16:50, smette di respirare. Serenamente, a casa sua, circondato da persone amate e da professionisti rispettosi. È il primo cittadino toscano ad aver potuto accedere alla morte volontaria medicalmente assistita secondo quanto previsto dalla legge regionale "Liberi Subito", approvata nel febbraio 2025, e in attuazione della storica sentenza della Corte costituzionale 2422019, nota come "Cappato - Antoniani". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Primo suicidio assistito in Toscana dopo la legge. Il governo accelera sul fine vita

Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità , redatta partendo dalla proposta di legge 'Liberi subito' dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal Governo.

Suicidio assistito in Toscana, primo caso dopo l'approvazione della legge regionale

