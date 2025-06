Primo Giro dell' Appennino Donne | cronotabella orari e passaggi

Preparati a vivere un’emozionante giornata di ciclismo femminile con il primo Giro dell’Appennino Donne, in programma il 24 giugno. La gara, che attraversa Piemonte e Liguria, promette passaggi spettacolari e una sfida avvincente prima del grande show maschile. Ecco la cronotabella, gli orari e i passaggi chiave per non perdere nemmeno un minuto di questa entusiasmante competizione.

Arriva il primo Giro dell'Appennino Donne, il 24 giugno alcune ore prima del passaggio della gara maschile. La corsa, presentata mercoledì a Genova, unisce anche in questo caso Piemonte a Liguria con la presentazione delle squadre a Novi davanti al Museo dei Campionissimi. Il percorso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Primo Giro dell'Appennino Donne: cronotabella, orari e passaggi

Il Giro dell'Appennino raddoppia, nasce la gara femminile - Il 24 giugno poche ore prima della gara maschile andrà in scena la prima edizione in rosa, gara femminile di 92,5 chilometri con partenza da Novi Ligure e arrivo in v ...