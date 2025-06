Primo caso di suicidio assistito in Toscana dopo l’approvazione della legge regionale | Daniele Pieroni 64enne affetto dal morbo di Parkinson ha deciso di morire il 17 maggio

In Toscana, il primo caso di suicidio assistito dopo l'approvazione della legge regionale ha scosso l'opinione pubblica. Daniele Pieroni, 64 anni e affetto dal morbo di Parkinson, ha scelto di terminare la sua vita il 17 maggio, grazie a un quadro normativo che garantisce maggiori diritti e dignitĂ ai malati terminali. Questo momento segna un passo importante nel dibattito sul fine vita, aprendo una riflessione profonda sulla libertĂ di scelta.

Primo caso di suicidio assistito in Toscana dopo l’approvazione della legge regionale, che disciplina tempi e modalitĂ di accesso al fine vita, che era stata impugnata dal governo Meloni. Lo ha annunciato l’associazione Luca Coscioni che scrive: “Il 17 maggio, in provincia di Siena, Daniele Pieroni, scrittore, ha potuto scegliere con luciditĂ e serenitĂ di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 24219 della Consulta e alla legge toscana. L’uomo, sessantenne, era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e, per “una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg in funzione per 21 ore al giorno”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Primo caso di suicidio assistito in Toscana dopo l’approvazione della legge regionale: “Daniele Pieroni, 64enne affetto dal morbo di Parkinson, ha deciso di morire il 17 maggio”

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità , redatta partendo dalla pdl "Liberi subito" dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal Governo. Ne dà notizia l'associazione: "Il

Suicidio assistito in Toscana, primo caso dopo l'approvazione della legge regionale #suicidioassistito #11giugno

