Prima gli italiani pure a sinistra

In un clima politico sempre più polarizzato, il dibattito sulla cittadinanza e l’immigrazione diventa terreno di scontro ideologico. La polemica sui “prima gli italiani” e il rifiuto di cittadinanze facili evidenziano come alcune posizioni siano tutt’altro che condivise, anche tra chi si avvicina al voto. Un’analisi critica che, pur tra opinioni opposte, solleva questioni fondamentali sulla coesione sociale e i valori di inclusione. Continua a leggere per scoprire di più.

Il no alle cittadinanze facili per gli stranieri persino tra chi è andato a votare mette definitivamente a nudo le assurdità ideologiche di Schlein e compagni. Che però non si schiodano e continuano a dare dei razzisti a coloro che sottolineano il problema immigrazione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Prima gli italiani (pure a sinistra)

Perdono le elezioni nazionali, quelle europee e i loro referendum pagati coi soldi degli italiani: la sinistra italiana è specializzata in fallimenti. Partecipa alla discussione

CRAC REFERENDUM, SINISTRA A PEZZI Il giorno dopo l'esito del Referendum a sinistra parte lo scarica barile. Di chi è la responsabilità politica di questo fallimento? Gli italiani (e anche gli elettori del centro-sinistra) sono stati CHIARISSIMI LA CITTADI Partecipa alla discussione

