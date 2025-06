Pride Roma 2025 | programma date madrina e ospiti della grande festa dell’orgoglio

Sei pronto a vivere l’evento più vibrante dell’anno? Il Pride Roma 2025 si avvicina e promette di infiammare la città eterna con colori, musica e messaggi di inclusione. Il grande corteo si svolgerà il 14 giugno, portando alla luce l’orgoglio e la libertà di essere se stessi. Scopri il programma, la madrina e gli ospiti di questa festa indimenticabile che trasformerà Roma in un palcoscenico di solidarietà e gioia.

Siete pronti per l’evento più colorato dell’anno? Il Pride di Roma 2025 sta per tornare a rendere la città eterna più cool. Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso, scopriamo, allora tutti i dettagli. Pride Roma 2025: il 14 giugno Roma in trasformazione. Quest’anno il Pride Roma avrà luogo sabato 14 giugno e per l’occasione la città eterna si trasformerà in uno spazio dove l’affermazione, la libertà e l’autodeterminazione saranno le parole chiavi della giornata. Per la 31ª edizione e per il 2025 lo slogan è Fuorilegge come l’omonimo brano sanremese della madrina Rose Villain che diventa il simbolo di una presa di posizione collettiva. 🔗 Leggi su Funweek.it