Prezzi in aumento sulle spiagge italiane | dove costa di più affittare lettino e ombrellone

Le spiagge italiane si preparano a diventare sempre più care: affittare un lettino e un ombrellone costa in media il 5% in più rispetto all’anno scorso. Gli italiani dovranno mettere mano al portafoglio per godersi il mare, ma quali saranno le spiagge più salate? Scopriamo insieme le ragioni di questa tendenza e come affrontare l’estate senza sorprese. Continua a leggere per saperne di più.

Gli italiani devono prepararsi a pagare più dell'anno scorso, per ombrellone e lettino: Altroconsumo ha stimato un aumento medio del 5%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lettino - aumento - ombrellone - prezzi

Le spiagge della Puglia si confermano tra le più costose d'Italia per l'estate 2025. In località come Gallipoli, Monopoli e San Pietro in Bevagna i prezzi per un ombrellone e un lettino si aggirano in media sui 32 euro al giorno con picchi fino a 60 euro per l'abbo Partecipa alla discussione

Primo week-end di mare, i siciliani trovano gli aumenti dei prezzi per ombrellone, sdraio e pattino, si riduce il divario fra i prezzi siciliani, inferiori al resto d'Italia, e le spiagge del centro Nord Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Spiagge carissime: l’aumento dei prezzi di ombrelloni e lettini rende il relax al mare un lusso; Spiaggia, prezzo lettini e ombrelloni per l'estate 2025: la classifica delle località più o meno care; Caro estate: nel 2024 aumento medio del 7,5%.

Mare sempre più salato: ombrellone e lettini in spiaggia più cari del 5% per l’estate 2025 - L’inchiesta di Altroconsumo sulla base delle tariffe di 213 stabilimenti balneari di dieci località italiane.

Estate bollente anche nei prezzi: ombrelloni e sdraio più cari - Federconsumatori registra aumenti su ombrelloni, sdraio e abbonamenti mensili.