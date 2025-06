Preziosi e Zeno due volti per un ricordo | Salina omaggia Massimo Troisi a 31 anni dalla scomparsa

Salina si trasforma in un palcoscenico di emozioni e memoria, rendendo omaggio a Massimo Troisi nel trentunesimo anniversario della sua scomparsa. Durante il Marefestival, l’isola del Tirreno diventa scenario di incontri speciali e spettacoli coinvolgenti, con ospiti come Alessandro Preziosi e Giuseppe Zeno. Un tributo che unisce cinema e ricordo, celebrando un grande artista e lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. Un evento imperdibile per chi ama emozioni autentiche e storie indimenticabili.

Marefestival si accende di cinema e memoria. Tra gli ospiti Alessandro Preziosi e Giuseppe Zeno, in un tributo sospeso tra emozione e grande spettacolo. C’è un’isola che ogni anno, nel cuore del Tirreno, si trasforma in palcoscenico della memoria. Un luogo che non dimentica e che, anzi, continua a raccontare. È Salina, che dal 13 al 15 giugno ospita la XIV edizione del Marefestival, evento dedicato a Massimo Troisi, nel trentunesimo anniversario della sua scomparsa. Un anniversario che non vuole essere solo commemorazione, ma celebrazione viva e palpitante di un’eredità artistica ancora presente. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Preziosi e Zeno, due volti per un ricordo: Salina omaggia Massimo Troisi a 31 anni dalla scomparsa

In questa notizia si parla di: preziosi - zeno - salina - troisi

Marefestival Premio Troisi, Alessandro Preziosi e Giuseppe Zeno a Salina - Venerdì 13, l’incantevole isola di Salina si trasforma nel cuore pulsante del cinema e della cultura con la XIV edizione di Marefestival Premio Troisi.

Alessandro Preziosi e Giuseppe Zeno a Salina per ricordare Massimo Troisi a 31 anni dalla scomparsa https://ift.tt/HJnAO3r https://ift.tt/K2O3o4v Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marefestival Salina, il premio Troisi a Preziosi e Zeno; Alessandro Preziosi e Giuseppe Zeno a Salina per ricordare Massimo Troisi a 31 anni dalla scomparsa; Preziosi e Zeno, due volti per un ricordo: Salina omaggia Massimo Troisi a 31 anni dalla scomparsa.

Preziosi e Zeno, due volti per un ricordo: Salina omaggia Massimo Troisi a 31 anni dalla scomparsa - C’è un’isola che ogni anno, nel cuore del Tirreno, si trasforma in palcoscenico della memoria.