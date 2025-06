Previsioni meteo allerta per ondata di caldo | le città da bollino rosso da Nord a Sud

L’Italia si prepara a vivere giorni all’insegna dell’ondata di caldo più intensa dell’estate, con temperature che raggiungeranno picchi incredibili da Nord a Sud. Firenze e Bologna sfioreranno i 38°C, mentre nelle regioni meridionali e sulle isole si potrebbero addirittura superare i 40°C, segnando l’ingresso nei bollini rossi del Ministero della Salute. Venerdì saranno tre i principali centri in massima allerta, rendendo indispensabile adottare tutte le precauzioni necessarie per la salute di tutti.

Sale l'allerta caldo in tutta Italia con l'arrivo di una nuova ondata di calore. Temperature di 38 gradi previste a Firenze e Bologna, mentre nel sud e sulle isole si potrebbero toccare i 40-42 gradi. Un allarme confermato dalla ricomparsa dei bollini rossi, i contrassegni del ministero della Salute che contraddistinguono le città italiane con il massimo livello di rischio caldo per tutti, non solo per le persone fragili. Venerdì saranno tre i centri interessati: Bolzano, Campobasso e Perugia. Nei prossimi giorni non sono previste variazioni di rilievo con solo qualche temporale a sviluppo diurno su Alpi e Appennino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it