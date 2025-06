Prestiti Juventus | due giocatori continueranno a indossare la casacca bianconera anche per il Mondiale per Club saluta quel difensore Tutti i dettagli

La Juventus conferma con entusiasmo la permanenza di Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao in banchina per il Mondiale per Club, grazie a un accordo esteso con PSG e Porto. Una scelta strategica che rafforza la squadra e mantiene i talenti a disposizione durante questa importante competizione. Addio invece al difensore che torna al suo club d’origine. Scopri tutti i dettagli di questa avvincente operazione di mercato e cosa riserva il futuro dei bianconeri.

Prestiti Juventus, conferma per questi due giocatori! Addio per quel giocatore, che fa ritorno al suo club d’appartenenza: il punto. Come confermato ufficialmente dalla Juventus, Randal  Kolo Muani e Francisco Conceicao  giocheranno il Mondiale per Club con i bianconeri. La societĂ ha infatti raggiunto un’intesa con PSG e Porto per l’ estensione dei prestiti fino al termine della competizione. Nessuno spiraglio, invece, per  Renato Veiga: il difensore portoghese tornerĂ al Chelsea  e non farĂ piĂą ritorno alla Juventus. A confermarlo è TMW. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Prestiti Juventus: due giocatori continueranno a indossare la casacca bianconera anche per il Mondiale per Club, saluta quel difensore. Tutti i dettagli

